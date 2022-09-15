Тимоти Шаламе стал первым мужчиной на обложке британского Vogue

Американский актер, номинант на "Оскар" Тимоти Шаламе стал лицом нового выпуска британского Vogue. Обложки издание опубликовало в социальных сетях, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Впервые за 106-летнюю историю британского Vogue на обложке журнала появился мужчина. Главный редактор издания Эдвард Эннинфул обещал, что октябрьская обложка шокирует мир. Для почетной первой роли был выбран американский актер Тимоти Шаламе. Фотографом был выбран легендарный Стивен Майзел.

В апреле Тимоти Шаламе засняли за поцелуями с Сарой Талаби на музыкальном фестивале Coachella. Однако ни он, ни она, ни их представители никак не прокомментировали, какие отношения связывают актера и модель на самом деле. Сара отказалась комментировать произошедшее и порекомендовала журналистам обратить внимание на проблемы с климатом. Позже ей начали поступать угрозы от фанаток актера.