Фильм "Далласская афера" с Мэттью Макконахи не выйдет в прокат

Фильм "Далласская афера" с Мэттью Макконахи в главной роли никогда не выйдет в прокат, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Киностудия Skydance приняла решение об остановке производства картины, основанной на реальных событиях, за шесть недель до начала съемок. В основе фильма была история о женской футбольной команде из американского штата Даллас.

Продюсерский состав ленты получил "тревожные обвинения", касающиеся аспектов правдивого повествования фильма. Студия взялась за расследование обвинений и сочла их достаточно серьезными, чтобы отказаться от создания картины. МакКонахи также принял решение не участвовать в фильме.

Предполагалось, что в драме "Далласская афера" будет освещена реальная история женской футбольной команды Далласа, которая в 1984 году отправилась на чемпионат мира в Китае. МакКонахи должен был сыграть футбольного тренера Билла Киндера.