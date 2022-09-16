Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли станут родителями в четвертый раз

Актеры Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли ждут ребенка. Актриса пришла в облегающем наряде и продемонстрировала округлившийся живот на Forbes Power Women's Summit, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Для пары это будет четвертый ребенок - избранники воспитывают троих дочерей Джеймс, Инес и Бетти. Возлюбленные связали себя узами брака в сентябре 2012 года, спустя два года родилась их старшая наследница.

В октябре 2021 года Рейнольдс сообщил, что берет "творческий отпуск" в актерской карьере, чтобы сосредоточиться на воспитании детей. Актер несколько раз упоминал, что планирует стать многодетным отцом.