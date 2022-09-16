Во время концерта Panic! At The Disco загорелась сцена

Во время выступления рок-группы Panic! At The Disco в городе Сент-Пол (Миннесота, США) загорелась сцена. Об этом сообщает People, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Огонь возник сбоку от артистов возле лестницы, однако группа продолжила играть, а ее солист Брендон Ури петь и танцевать.

Зрители кричали музыкантам о пожаре, однако концерт не прервали. Огонь потушили работники сцены с помощью огнетушителя. Тушение пожара зрители приветствовали криками и аплодисментами.