Стивен Содербер снимет продолжение "Друзей Оушена"

Актеры Брэд Питт, Джордж Клуни и Мэтт Деймон вернутся в фильме "14 друзей Оушена" после того, как они пообещали, что картина 2007 года "13 друзей Оушена" станет для них последней. Об этом сообщает The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Смерть члена актерского состава Берни Мака, который скончался в возрасте 50 лет в августе 2008 года от осложнений пневмонии, стала причиной паузы производства следующей части фильма. Дэймон в прошлом году намекнул, что хотел бы снять продолжение и сообщил, что такая возможность находится в руках режиссера франшизы Стивена Содерберга.

"Франшиза пользуется огромной популярностью, а блестящая сюжетная линия была слишком хорошей возможностью, чтобы ее упустить", - рассказал источник. Также он добавил, что производство предстоящей картины будет трудоемким, поскольку у актеров плотные графики.