Супермодель Белла Хадид дебютировала в кино

Супермодель Белла Хадид появилась в трейлере третьего сезона сериала "Рами", который выйдет на Hulu 30 сентября. Это первая роль в кино для звезды, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В центре сюжета - история американца Рами египетского происхождения. Персонаж разрывается между двумя культурами, с которыми связан. В сериале Хадид играет Лену - подругу главного героя.

О том, что младшая из сестер Хадид сыграет роль в проекте, стало известно в апреле. Сообщалось, что для модели близок сюжет сериала: ее отец палестинец.