Леонардо Дикаприо могут позвать в сериал «Игра в кальмара»

Актера Леонардо Дикаприо могут пригласить сняться в корейском сериале "Игра в кальмара". Об этом рассказал режиссер и сценарист шоу Хван Дон Хёк, передает Variety, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На пресс-конференции в Сеуле у кинематографиста спросили, появится ли в проекте кто-нибудь из голливудских звезд. На это Хёк ответил, что во втором сезоне ничего подобного точно не будет, однако не исключил такую возможность для следующих выпусков. "Леонардо Дикаприо говорил, что он большой фаната "Игры в кальмара", так что, может, если будет время и возможность, мы попросим его присоединиться к играм", - заключил режиссер.

Хёк также подтвердил, что съемки второго сезона сериала начнутся в 2023 году, а его премьера состоится на Netflix в 2024-м. Как отметил постановщик, у шоу будет увеличен бюджет.