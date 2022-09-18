Мюзикл "Призрак оперы" покинет сцену Бродвея спустя 35 лет после премьеры. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Премьера мюзикла состоялась в США в 1988 году. Из постановок "Призрак оперы" дольше всех продержался на Бродвее. В январе 2023 года спектакль отметит 35-летие, а 18 февраля запланирован его последний показ. Актерам и оркестру уже сообщили о принятом решении.

NYT пишет, что "ни одно шоу не может длиться вечно, а сборы этой постановки постепенно сокращаются". Вместе с тем в издании признают, что "Призрак оперы" стал "частью бродвейского пейзажа" и "магнитом для туристов".

Причиной закрытия называют кризис из-за пандемии коронавируса. Организатором не удавалось продавать достаточно билетов, чтобы покрыть расходы.

В основе сюжета мюзикла "Призрак Оперы" - одноименный роман французского писателя Гастона Леру. В здании Парижской Оперы обитает незримый гений музыки, который скрывает под маской свое лицо. Призрак влюбляется в юную танцовщицу Кристину Даэ и становится ее тайным покровителем.