Warner Bros. объявила о работе над сиквелом «Константина» с Ривзом

Компания Warner Bros. работает над сиквелом фильма "Константин" и собирается задействовать в производстве кинокартины ключевых лиц оригинальной ленты. Об этом сообщает Deadline, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Планируется, что роль Джона Константина вновь достанется Киану Ривзу. Режиссером станет Фрэнсис Лоуренс, который работал и над первым фильмом, а сценарий к новой картине напишет Акива Голдсман ("Игры разума").

Продюсерами выступят Ханна Мингелла и Джей Джей Абрамс и его компания Bad Robot.

Детали сюжета нового фильма и дата начала съемок пока не раскрываются.

В конце прошлого года Ривз на шоу Стивена Кольбера рассказал о том, что он все еще хочет сняться в сиквеле фильма "Константин: Повелитель тьмы".

Оригинальный фильм вышел в 2005 году и при бюджете в $100 млн собрал в прокате $230 млн.