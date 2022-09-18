Изображение глаза Хавьера Бардема будет продано на аукционе

NFT с изображением радужной оболочки глаза актера Хавьера Бардема будет выставлено на аукцион для финансирования благотворительной организации Ojos del Mundo, которая занимается проблемами ухудшения человеческого зрения.

"Возможность видеть, слышать, осязать, чувствовать - это вещи, которые мы не ценим, пока не потеряем. Восстановление доступа ко всему, что вы чувствуете, через зрение, которое так влияет на наши эмоции и чувствительность, - это эмоциональная и духовная трансформация", - сказал Бардем.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, по его словам, именно поэтому он передал снимок своего глаза испанской организации Ojos del Mundo ("Глаза мира"), которая выставит фотографию на аукцион в рамках новой кампании по сбору средств Iris of the World. Изображение будет продаваться в виде NFT.

В Ojos del Mundo уточнили, что стартовая цена в 9 000 евро позволит оплатить 1 300 тестов на проверку зрения, 30 000 евро хватит на четыре года обучения на профессию офтальмолога, а 50 000 евро - на 715 операций по удалению катаракт.