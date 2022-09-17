Ирина Шейк опубликовала свои детские фото

Супермодель Ирина Шайхлисламова (Шейк) опубликовала в соцсетях свои детские фото. Знаменитость родилась и выросла в городе Еманжелинске Челябинской области, откуда уехала после окончания школы, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Возвращаясь назад", - подписала она кадры, снятые в детском саду.

Фанаты Ирины Шейк оценили ее архивные снимки: "Боже, вы такая милая", "Ой, у меня были такие же сандалии и бант", "Вы с детства очень красивы", "Я в шоке, каким красивым может быть человек", "Прям ностальгия, вы уже в детстве были прекрасны", "Это единственный случай, когда у меня были одинаковые платья с супермоделью", "Какая чудесная малышка".

Супермодель родилась в семье шахтера и преподавателя музыки, она потеряла отца в 2000 году, когда ей было 14 лет. После окончания школы Ирина Шейк уехала учиться в Челябинск и одновременно получила работу в модельном агентстве "Светлана". Позже она победила в местном конкурсе красоты, завоевав титул "Супермодель-2004". Там ее заметил известный скаут Гия Джикидзе и предложил стать профессиональной моделью - с 2005 года Ирина Шейк начала работать в Европе, а затем в США.

У Ирины Шейк есть пятилетняя дочь от голливудского актера Брэдли Купера. Они расстались в 2019 году, но оба занимаются воспитанием ребенка - в суде бывшие возлюбленные договорились о совместной опеке над девочкой. Лея проводит равное время как с матерью, так и с отцом.