Скончался звезда оригинальных «Одиннадцати друзей Оушена» Генри Сильва

На 96-м году жизни скончался американский актер Генри Сильва, сообщает Deadline, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сильва был известен своими ролями в таких культовых фильмах, как "Маньчжурский кандидат", оригинальные "Одиннадцать друзей Оушена", "Пес-призрак: Путь самурая" Джима Джармуша и многих других.

В официальном заявлении говорится о том, что смерть актера наступила в результате естественных причин.