https://news.day.az/showbiz/1496258.html Скончался звезда оригинальных «Одиннадцати друзей Оушена» Генри Сильва
Скончался звезда оригинальных «Одиннадцати друзей Оушена» Генри Сильва
На 96-м году жизни скончался американский актер Генри Сильва, сообщает Deadline, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Сильва был известен своими ролями в таких культовых фильмах, как "Маньчжурский кандидат", оригинальные "Одиннадцать друзей Оушена", "Пес-призрак: Путь самурая" Джима Джармуша и многих других.
В официальном заявлении говорится о том, что смерть актера наступила в результате естественных причин.
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