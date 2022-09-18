Следующий фильм Вуди Аллена станет для него последним

Американский режиссер Вуди Аллен заявил в интервью La Vanguardia, что планирует покинуть кинематограф и заняться писательством после завершения работы над следующим фильмом, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мой следующий фильм станет 50-м, думаю, что это хороший момент, чтобы остановиться", - сказал он.

По словам Аллена, он хочет сосредоточиться на написании рассказов, а в данный момент думает о создании своего первого романа.

Режиссер также отметил, что в его книге будет много юмора, так как это свойственно автору.

Он также добавил, что вряд ли будет продолжать писать мемуары.

Как ранее передавал Reuters, Аллен предположил, что может завершить свою карьеру после съемок следующего фильма, так как творческий процесс перестал приносить ему "острые ощущения".

Режиссер тогда рассказал, что осенью отправится в Париж для работы над фильмом, а после, возможно, завершит карьеру.