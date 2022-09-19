Фильм "Женщина-король" по рейтингу на CinemaScore поравнялся с "Топ Ган: Мэверик"

Лента "Женщина-король" дебютировала в США 16 сентября 2022 года и почти сразу оказалась в центре внимания зрителей и критиков. Оценки фильма на Rotten Tomatoes сплошь восторженные - 94% "свежести" и 99% одобрения аудитории; а посетители CinemaScore оценили ленту на "A+" - это высшая возможная оценка на сайте. Такую же, кстати, получил фильм "Топ Ган: Мэверик" с Томом Крузом.

Кассовые сборы ленты за первый день превзошли ожидания: четверг и пятница принесли "Женщине-королю" 6,8 млн долларов сборов. Ожидается, что "Женщина-король" заработает 18 млн долларов за выходные, хотя изначально аналитики предсказывали сборы в районе 15 млн, передает Day.Az со ссылкой на kanobu.ru.

Режиссером фильма выступила Джина Принс-Байтвуд ("Бессмертная гвардия"), она же писала сценарий вместе с Дэной Стивенс. Главную роль в картине исполнила Виола Дэвис (Аманда Уоллер в "Отряде самоубийц: Миссия навылет").