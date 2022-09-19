https://news.day.az/showbiz/1496472.html Съемки восьмой части "Миссия невыполнима" были приостановлены из-за нашествия овец - ФОТО
Съемки восьмой части "Миссия невыполнима" были приостановлены из-за нашествия овец - ФОТО
Курьезный случай произошел на съемочной площадке фильма "Миссия невыполнима: Смертельная расплата - Часть вторая", передает Day.Az со ссылкой на kanobu.ru.
Дело в том, что на съемочную площадку (съемки проходят в Великобритании) вторглось стадо овец. В связи с этим Том Круз, исполнитель главной роли в фильме, "отошел в сторону", чтобы стадо могло пройти без задержек.
Вряд ли этот инцидент как-то повлияет на общий график съемок, хотя это не первая подобная задержка за последнее время.
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