Для Леонардо Ди Каприо не нашлось роли во втором сезоне «Игры в кальмара»

Звезда Голливуда, оскароносный актер Леонардо Ди Каприо не появится во втором сезоне "Игры в кальмара". Артист неоднократно намекал, что от сериала он в восторге. Отмечается, что также произведший фурор сериал планируют продлить и на третий сезон, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Yonhap написал со ссылкой на режиссера "Игры в кальмара" Хван Дон Хека, что сейчас ведется работа над сценарием второго сезона.

События также будут развиваться в Южной Корее. Режиссеры приняли решение голливудских актеров не приглашать.

Хван Дон Хек знает об интересе Ди Каприо. Если сериал продлят на третий сезон, то события перенесут в другую страну, указал создатель фильма, не давая конкретных обещаний американскому актеру.

"Игра в кальмара" - южнокорейский веб-сериал в жанре выживания, приключенческого боевика, триллера и драмы. Главные роли исполнили Ли Джон Джэ, Пак Хэ Су, О Ён Су, Ви Ха Джун, Чон Хо Ён, Хо Сон Тхэ, Анупам Трипати и Ким Чжу Рён. Сериал повествует о группе людей, которые из-за нужды в деньгах принимают приглашение об участии в тайном турнире на выживание с финальным призом в размере 45,6 млрд вон (38,5 млн долларов США). 17 сентября 2021 года состоялась мировая премьера сериала на платформе Netflix.

Сериал и исполнители главных ролей получили множество наград, в том числе специальный приз премии Американского института киноискусства.