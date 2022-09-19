Фильм Стивена Спилберга «Фабельманы» победил на кинофестивале в Торонто

Фильм "Фабельманы" (The Fabelmans) американского режиссера Стивена Спилберга получил Гран-при 47-го Международного кинофестиваля в Торонто (Toronto International Film Festival, TIFF). Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили организаторы киносмотра.

Отчасти биографическая картина рассказывает историю мальчика, влюбленного в кинематограф - в основу сюжета легли детские и юношеские воспоминания Спилберга. В Торонто 10 сентября состоялась мировая премьера фильма, в широкий прокат он выйдет в ноябре.

TIFF проходил с 8 по 18 сентября. В этом году на нем было представлено 203 полнометражных фильма, а также 49 короткометражных работ. Картин из России на киносмотре не было.

Кинофестиваль в Торонто проводится с 1976 года и является одним из крупнейших в мире. В отличие от других кинофестивалей, на TIFF нет официального жюри, а главной наградой является "Приз зрительских симпатий", присуждаемый по результатам зрительского голосования. В прошлом году Гран-при фестиваля получил британский фильм "Белфаст" (Belfast).