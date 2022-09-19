Кейт Уинслет госпитализирована

Актриса Кейт Уинслет попала в больницу после несчастного случая во время съемок исторической драмы "Ли" в Хорватии. Об этом сообщает The Hollywood Reporter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Кейт поскользнулась и была доставлена в больницу в качестве меры предосторожности", - рассказали в съемочной группе. Сообщается, что Уинслет чувствует себя хорошо и возобновит съемки уже на этой неделе.

Обладательница премии "Оскар" сыграет фотографа Ли Миллер в фильме, который расскажет о жизни Миллер, в том числе о ее работе военным корреспондентом журнала Vogue во время Второй мировой войны. В актерский состав фильма режиссера также Марион Котийяр, Джуд Лоу, Андреа Райзборо и Джош О'Коннор.