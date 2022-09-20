Брэд Питт представил свои работы как художник на выставке в Финляндии

Голливудский актер Брэд Питт представил несколько созданных им произведений для выставки в галерее в финляндском городе Тампере. Кадры с работами знаменитости появились в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Питт представил около девяти предметов на выставке - бронзовую скульптуру, углеродные фигуры, пули-ловушки, которые он кристаллизовал в платиновом кремнии, а также миниатюру дома, которую артист сделал из древесной коры.

Сам Питт лично не присутствовал на показе. Кадрами его работ поделилась дизайнер ДеБранн Тру, которая рассказала, что ее супруг дружит с актером. Она осталась в восторге от работ звезды.