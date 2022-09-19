Самая красивая пара азербайджанского кино впервые станет родителями

Актер Ибрагим Чингиз и актриса Айдан Ахундзаде впервые станут родителями.

Ибрагима и Айдан называют самой красивой парой современного азербайджанского кинематографа - в начале 2021 года они обручились, а свадьбу сыграли в августе прошлого года после того, как в Азербайджане было разрешено проведение свадебных церемоний в период пандемии коронавируса.

Как передает Day.Az, о прибавлении в семье И.Чингиз рассказал в интервью YouTube проекту "Qırmızı", отметив, что они с супругой уже придумали имя для первенца, но оставил его в секрете, так же, как и пол ребенка.

"Мы разрешим нашему будущему ребенку выбрать ту профессию, которая будет ему по душе", - отметил Ибрагим Чингиз, отвечая на вопрос о том, хотел бы он, чтобы и его ребенок выбрал актерскую профессию.