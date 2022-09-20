Актер «Дневников вампира» Пол Уэсли разводится с женой

Актер Пол Уэсли и его жена Инес де Рамон разводятся более чем через три года брака. Об этом сообщает People, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Решение о разводе является обоюдным и произошло пять месяцев назад. На данный момент они просят уединения", - рассказал представитель Уэсли.

Актер из сериала "Дневники вампира" впервые был замечен с Рамон в 2018 году, когда их видели держащимися за руки после ужина в Нью-Йорке. Они официально объявили о своих отношениях в соцсетях после того как пришли на свадьбу в компании друзей.

В 2019 году Уэсли и Рамон тайно поженились. Новость о женитьбе актера подтвердила его коллега по "Дневникам вампира" Нина Добрев.