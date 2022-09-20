Американский рэпер Post Malone упал в открытую яму для реквизита

Американский рэпер Post Malone (Остин Ричард Пост) прямо во время концерта не заметил открытую яму для реквизита и упал туда.



Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, музыкант предпочитает исполнять живьем гитарные соло, для этого прямо в сцене делают специальные ниши, чтобы он мог внезапно достать инструмент.



Артист ударился грудью и ушел со сцены в сопровождении медиков, но через 15 минут вернулся к зрителям и исполнил еще несколько песен.