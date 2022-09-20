Ани Лорак нарушила полугодовалое молчание

Украинская певица Ани Лорак прервала молчание и впервые за полгода сделала публикацию в своем Instagram. В ней она обратилась к поклонникам, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Артистка написала, что "мысленно обнимает" каждого фаната, который подписан на нее в соцсетях. "Мое сердце переполнено любовью, болью, состраданием, страхом, тревогой. Сцена - моя жизнь. Я могу жить, когда дышу одним воздухом с вами. Я пою, пока мои песни касаются вашей души", - высказалась исполнительница в личном блоге.

После начала спецоперации в Украине Лорак долгое время не появлялась на публике и не высказывала свою позицию относительно происходящего в мире. После этого на нее обрушился шквал критики поклонников.

В августе с портала Ани Лорак были удалены все предстоящие мероприятия, запланированные в российских городах. Теперь певица выступит только в зарубежных странах - Германии и Чехии.