Звезда «Сумерек» Эшли Грин родила первенца

35-летняя американская актриса и звезды фильма "Сумерки" Эшли Грин родила первенца. О пополнении в семье артистка, исполнившая роль Элис в вампирской саге, сообщила в своем Instagram-аккаунте, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

У Эшли Грин и ее супруга, актера Пола Коури, в браке с которым она состоит с 2018 года, родилась дочь, которую звездная пара назвала Кингсли Рэйнн Коури.

"Вот так просто наша жизнь изменилась. В одно мгновение ты пришла в наш мир, а все остальное исчезло. Все остальное теперь не имеет значения. Любовь, которой мы охвачены, невозможно объяснить, ее можно только прочувствовать самым глубоким образом. Мы так сильно любим тебя, малышка. Добро пожаловать в наш мир", - написала артистка, опубликовав фотографию с рукой дочери.