Актер Сергей Пускепалис погиб в ДТП

Известный актер и режиссер Сергей Пускепалис погиб в ДТП в Ярославской области.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, авария произошла днем 20 сентября на трассе М-8. Там столкнулись фура и легковушка Ford Transit , в которой находился Пускепалис. Актер, а также его водитель Александр Синицын погибли. Водитель фуры Георгий Августовский получил серьезные травмы, сейчас он находится в реанимации.

Сергей Пускепалис - советский и российский актер, режиссер театра и кино, худрук Ярославского театра имени Волкова. В 1999 году он получил звание Заслуженного артиста России.

Среди известных фильмов, в которых снимался актер, "Елки новые", "Метро", "Как я провел этим летом".