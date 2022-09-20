Пэрис Хилтон наняла детектива, чтобы найти пропавшую собаку

Пэрис Хилтон прилагает все усилия, и даже наняла детектива по поиску домашних животных, чтобы найти свою пропавшую собаку. Об этом сообщает People, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Американская актриса и модель сообщила подписчикам своего блога, что ее любимая собака Даймонд Бэби пропала несколько дней назад.

"Мое сердце разбито. Последний раз Даймонд Бэби видели 14 сентября. Мы сейчас переезжаем, вероятно, один из грузчиков оставил дверь открытой, и собака выбежала из дома. Моя семья и друзья помогали мне искать ее по всему району, но мы так и не нашли ее", - рассказала звезда.

По словам Хилтон, она даже наняла детектива по поиску домашних животных и ежедневно просматривает видео с дронов.

"Я делаю все, что в моих силах, чтобы вернуть ее. Как будто пропала часть меня. Даймонд Бэби для меня, как дочь, ведь мы были неразлучны, она была моей лучшей подругой и всегда была рядом со мной", - добавила она.

Пэрис Хилтон обратилась к подписчикам с просьбой помочь в поисках собаки и пообещала вознаграждение тому, кто вернет Даймонд Бэби домой.

"Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, напишите, если вам что-либо известно, и, пожалуйста, присмотрите за моей малышкой", - попросила она.