Актер «Ходячих мертвецов» Норман Ридус получит звезду на Аллее славы

Актер Норман Ридус будет удостоен 2734-й звезды на Голливудской Аллее славы 27 сентября. Об этом организаторы сообщили на официальном сайте, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Звезда будет расположена на Голливудском бульваре 6600 перед магазином Hollywood Toys & Costumes. Также организаторы рассказали, что решили удостоить Ридуса звезды "в области телевидения".

"Этот любимец фанатов постоянно демонстрирует свой талант. Его талант от актера до режиссера и художника не знает границ", - говорит продюсер Аллеи славы. Звезда Ридуса расположится возле звезды актера "Ночи живых мертвецов" Джорджа А. Ромеро.

Актер наиболее известен по роли Дэрила Диксона в сериале "Ходячие мертвецы". Сериал завершит 11-й сезон осенью 2022 года. Ридус собирается повторить свою роль Диксона в спин-оффе проекта, съемки которого начнутся в этом году во Франции, а премьера состоится в 2023 году.