https://news.day.az/showbiz/1497820.html Названа дата выхода первого тизера мультфильма «Супер Марио»
Названа дата выхода первого тизера мультфильма «Супер Марио»
Первый тизер мультфильма "Супер Марио" с Крисом Праттом в главной роли выйдет 6 октября. Об этом сообщили представители фестиваля поп-культуры New York Comic Con в Twitter, передает Day.Az.
Ролик покажут на мероприятии, а через некоторое время он будет опубликован в сети. Неизвестно, что будет показано в трейлере.
"Супер Марио" является экранизацией по мотивам одноименной видеоигры, про итальянского сантехника, спасающего принцессу. Режиссеры картины - Михаэль Еленик и Аарон Хорват, ранее работавшие над мультсериалом "Юные титаны, вперед!".
В ролях - Крис Пратт, Аня Тейлор-Джой, Чарли Дэй, Джек Блэк и Сет Роген.
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