Джонни Депп встречается с адвокатом Джоэль Рич

Издание Daily Mail со ссылкой на своих инсайдеров сообщает, что у Джонни Деппа роман с его адвокатом Джоэль Рич, которая защищала его во время судебного процесса против издания The Sun в Великобритании в прошлом году, передает Day.Az со ссылкой на Сплетник.

Она является партнером международной юридической фирмы Schillings, среди клиентов которой - принц Гарри и Меган Маркл.

Как отмечает издание, Рич пришла поддержать Деппа и на последнем суде против Эмбер Херд в Вирджинии. На фотографиях, сделанных журналистами, заметно, что они идут близко друг к другу, а на одном кадре актер даже положил руку на спину Рич, пропуская ее вперед себя. При этом частью команды Деппа она в этом процессе не являлась. Во время судебного процесса они также останавливались в одном отеле.

Об отношениях пары также говорит источник издания Us Weekly: "Их химия зашкаливает".

Между ними все серьезно.Когда Рич защищала его в суде против издания The Sun, которое актер обвинял в клевете, она была замужем. Однако известно, что сейчас она находится в процессе развода с супругом, финансистом Джонатаном Ричем, от которого у нее двое детей.

Интересно, что ранее актера подозревали в отношениях с адвокатом Камилой Васкес, которая помогла ему одержать победу в суде над бывшей женой Эмбер Херд в Вирджинии, однако эти слухи подтверждения не получили.