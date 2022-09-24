Первый «Аватар» заработал $877 тыс. в повторном прокате

Фильм Джеймса Кэмерона "Аватар" заработал $877 тыс. после повторного выпуска в прокат в версии 4K HDR, сообщает Collider, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Самую большую кассу лента получила во Франции ($513 тыс.). Еще $277 тыс. принес прокат в Южной Корее. Остальная прибыль поступила от кинотеатров Саудовской Аравии, Бельгии и Филиппин (конкретные цифры по этим странам не называются).

На этой неделе к повторному прокату "Аватара" также подключаются США, Мексика, Бразилия, Италия, Германия и ряд других стран. В Китае еще раз выпускать "Аватара" не планируется, поскольку там его демонстрировали в прошлом году. Тогда сборы картины составили $58 млн, что вернуло ленте статус самого кассового фильма в истории (всего за 13 лет с момента премьеры "Аватар" заработал более $2,8 млрд).

Перевыпуск оригинальной картины приурочен к скорому выходу ее сиквела "Аватар: Путь воды", чья премьера назначена на 16 декабря 2022 года. Впоследствии планируется выпустить еще три части франшизы - в 2024, 2026 и 2028 годах.