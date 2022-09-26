Кэмерон Диаз рассказала о неожиданном подарке от мужа

Актриса дала интервью The Rachel Ray Show. Она поделилась тем, как отпраздновала последний день рождения. В августе 2022 года Кэмерон Диаз исполнилось 50 лет, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Голливудская звезда призналась, что каждый год ее муж, музыкант Бенджи Мэдден, устраивает ей вечеринку-сюрприз. При этом сама Диаз не любит такие мероприятия.

"В первый год наших отношений, когда наступил мой день рождения, он устроил мне трехдневную вечеринку-сюрприз", - рассказала Кэмерон.

В этом году Диаз попросила мужа о подарке - не устраивать ей вечеринок. По словам актрисы, Мэдден с трудом удержался.

"За неделю до дня рождения я увидела панику на его лице", - поделилась актриса.

50-летие Кэмерон Диаз отпраздновала в узком кругу. Это был ужин с ее мужем и друзьями. Среди гостей присутствовали Николь Риччи с мужем Джоэлем Мэдденом, актриса Лесли Манн с мужем, а также певица Адель.

Напомним, что Кэмерон Диаз и Бенджи Мэдден женаты с 2015 года. В 2019 году актриса в первые стала мамой - она родила дочь Рэддикс. После замужества Кэмерон перестала сниматься в кино, однако недавно заявила о своем возвращении.