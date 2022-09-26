https://news.day.az/showbiz/1498412.html Майкл Джексон планировал открыть несколько музыкальных школ в Африке
Майкл Джексон планировал открыть несколько музыкальных школ в Африке
Рэпер Эйкон в интервью TMZ признался, что покойный Майкл Джексон обсуждал с ним планы по открытию ряда музыкальных школ в Африке, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По словам музыканта, они с Джексоном разработали проект, согласно которому планировали открыть в родных местах Эйкона несколько образовательных учреждений, в которых желающие могли бы изучать музыку.
Как утверждает Эйкон, они с исполнителем считали необходимым "снабдить обучающихся инструментами, инфраструктурой и отраслевыми советами". Рэпер рассказал, что в будущем все же планирует реализовать проект, поскольку в Африке "много нераскрытых талантов".
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