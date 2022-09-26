Кейт Мосс впервые за год вышла на подиум
Британская супермодель Кейт Мосс вернулась на подиум после долгой паузы. Об этом сообщил British Vogue, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Кейт Мосс приняла участие в показе Bottega Veneta в рамках Недели моды в Милане. 48-летняя супермодель вышла на подиум в "фланелевой" рубашке в клетку, белой майке и "джинсах" свободного кроя - все эти вещи были сделаны из кожи.
Примечательно, что последний раз Кейт Мосс выходила на подиум в сентябре 2021 года, когда участвовала в совместном показе Versace и Fendi в рамках Недели моды в Милане.
19-летняя дочь Кейт Мосс Лила стала одной из самых желанных моделей в этом сезоне. Девушка приняла участие в показах Fendi и Tommy Hilfiger в Нью-Йорке, а также в шоу "Vogue World: New York".
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