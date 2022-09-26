Умер обладатель премии «Грэмми» Фэроу Сандерс

Американский джазовый музыкант Фэроу Сандерс скончался в возрасте 81 года. Об этом сообщили представители звукозаписывающей компании Luaka Bob в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Саксофонист мирно умер в Лос-Анджелесе в окружении семьи и друзей.

Сандерс родился 13 октября 1940 года в Лос-Анджелесе. С самого детства он увлекался музыкой и осваивал такие инструменты, как фортепиано, ударные, кларнет и тубу. В 16 лет он начал играть на саксофоне и исполнять музыку с ритм-н-блюзовыми коллективами. В 1989 году он удостоился премии "Грэмми" за лучший джазовый инструментальный альбом.