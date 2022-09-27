Студия Lightstorm Entertainment подготовит новую версию "Титаника"

Создатели фильмов "Аватар" и "Аватар 2: Путь воды" Джеймс Кэмерон и Джон Ландау уточнили технические параметры обновленной версии исторической драмы "Титаник", рассказывающей историю любви на фоне гибели океанского лайнера, которую они собираются выпустить в повторный прокат, передает Day.Az со ссылкой на kinonews.

Утверждается, что принадлежащая им студия Lightstorm Entertainment планирует представить зрителям "Титаник" не только в формате 4K, но и с высоким динамическим диапазоном, а также частотой 48 кадров в секунду.

"Сорок восемь кадров не столь важны для крупных планов. Но мы хотим использовать их как творческий инструмент там, где это помогает, но одновременно не выводит вас из кинематографического ощущения фильма. Это инструмент, который можно использовать точно так же, как фокус", - прокомментировал Ландау.

Также будет обновлена и звуковая дорожка, так как к моменту выхода "Титаника" многих современных технологий, которые уже стали отраслевым стандартом, просто не существовало. Например, Dolby Atmos появилась только в 2012 году.

Напомним, что в этом же году зрителям была представлена стереоскопическая версия "Титаника", которая была очень успешна в прокате.