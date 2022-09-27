Сандра Буллок выставила на продажу свою плантацию авокадо

Голливудская актриса Сандра Буллок продает свою ферму, где выращивается авокадо. Об этом сообщает The New York Post, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ранчо площадью, составляющей почти 37 га, обойдется покупателю в $6 млн.

На территории расположен особняк, оснащенный системой "Умный дом" с шестью каминами внутри помещений и тремя - снаружи. Также в доме предусмотрены четыре спальни с санузлами, бассейн с соленой водой, спа и кухня, совмещенная со столовой.

Во внутреннем дворе расположен фонтан. Покупатель получит в свое распоряжение и открытый бассейн.

В имении, по которому проложены тропы для прогулок, произрастают оливковые деревья и цитрусовые, есть курятник. Плюс - обширная плантация из 1200 деревьев авокадо сорта хаас.

Ферма расположена в холмистой местности неподалеку от Сан-Диего в штате Калифорния.

Предполагается, что Сандра Буллок избавляется от недвижимости на Западном побережье США, чтобы перебраться на Восточное. В 2018 году она уже выставила на продажу дом на Голливудских холмах, а в 2022-м начала искать покупателя на квартиру в кондоминиуме в Западном Голливуде.