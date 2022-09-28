Виктория Бекхэм удалила татуировки, посвященные мужу Дэвиду

Поклонники Виктории Бекхэм заметили, что она удалила татуировки, посвященные мужу Дэвиду. Об этом сообщает DailyMail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

48-летняя Виктория Бекхэм выложила в личном блоге видеоролик, в котором продемонстрировала подписчикам новый блеск для губ из своей косметической линейки. В ролике модельер делает пробный мазок на своем запястье, на том самом месте, где раньше была татуировка, посвященная ее мужу Дэвиду Бекхэму. Поклонники пары были озадачены исчезновением татуировки, и стали задавать вопросы в комментариях.

На левом запястье у Виктории Бекхэм были набиты инициалы мужа и римские цифры VIII-V-MMVI, обозначающие дату, когда они с Дэвидом обновили свои свадебные клятвы, а на правом латинская фраза "De Integro", что переводится как "снова с самого начала", которую модельер сделала в 2007 году, после того как они с мужем и детьми переехали в США.