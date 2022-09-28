Фильм Marvel «Блэйд» лишился режиссера

Бассам Тарик покинул пост режиссера фильма "Блэйд" киностудии Marvel. Об этом сообщает The Hollywood Reporter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Из-за постоянных изменений в нашем производственном графике Бассам больше не выступит в качестве режиссера, но останется исполнительным продюсером фильма", - прокомментировали ситуацию в Marvel. Предварительно релиз "Блэйда" назначен на 3 ноября 2023 года.

Сам Тарик объяснил, что "с нетерпением ждет" увидеть, что в конечном итоге выйдет из проекта под руководством другого режиссера.

Роль Блэйда исполнит оскароносный актер Махершала Али ("Настоящий детектив", "Лунный свет", "Зеленая книга"). Также в актерский состав войдут Делрой Линдо и Аарон Пьер.