Группа Spice Girls выпустит новую версию альбома 1997 года

Музыкальный коллектив Spice Girls анонсировал новое и расширенное издание своего альбома 1997 года "Spiceworld". Об этом сообщает NME, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В альбом войдут оригинальные композиции, бонус-треки, а также неизданные концертные записи из архива Virgin Records. В цифровую подарочную версию альбома артистки включили серию концертных песен из тура 1997/1998 по Северной Америке, Европе и Великобритании.

В новом издании альбома также появится демо-версия песни "Step To Me", первоначально записанной для рекламной кампании безалкогольных напитков. "Эра "Spiceworld" была для нас таким веселым временем. Кто бы мог подумать? Безумно думать, что прошло 25 лет", - говорится в заявлении группы.