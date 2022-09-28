47-летняя звезда «Отчаянных домохозяек» Ева Лонгория станцевала в парке

Американская актриса Ева Лонгория, известная ролью Габриэль Солис в сериале "Отчаянные домохозяйки", сняла новое видео с танцами во время прогулки в парке. Роликом она поделилась в социальных сетях.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, 47-летняя актриса стала звездой нового ролика в блоге лайфстайл-медиа Poosh. На видео Ева Лонгория в шортах, рубашке и на высоких каблуках танцует в парке перед прохожими. В посте отметили: "Танцуй! Смотрите наши ролики, чтобы узнать, как движение снимает напряжение и многое другое".

В комментариях поклонники отметили, как прекрасно выглядит актриса: "Танцует невероятно", "Потрясающе красивая", "Выглядите изумительно, в чем секрет вашей молодости?", "Фигура просто бомба", "Вот это сексуальность".