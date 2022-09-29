Аль Пачино сыграет главную роль в фильме «Билли Найт»

Актер Аль Пачино получил главную роль в драме "Билли Найт", которая станет полнометражным дебютом сценариста и режиссера Алека Гриффена Рота. Об этом сообщает Deadline, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Также к актерскому составу присоединились Чарли Хитон ("Очень странные дела") и Дайана Сильверс ("Космические силы"). Сюжет повествует о студентах-аспирантах Алексе (Хитон) и Эмили (Сильверс), которые делают карьеру в качестве режиссеров. Алекс также переживает горе от потери своего отца, несостоявшегося сценариста.

Единственное, что оставил юноше отец, это коробка с незаконченными сценариями и носовой платок с вышитым на нем именем "Билли Найт". Алекс отправляется в приключение, чтобы разыскать Найта.