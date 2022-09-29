Умер американский рэпер Кулио

Американский рэпер Кулио (настоящее имя - Артис Леон Айви-младший) умер на 60-м году жизни. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на менеджера музыканта, передает Day.Az.

Отмечается, что предположительной причиной смерти рэп-исполнителя стала остановка сердца.

Кулио наиболее известен как исполнитель песни Gangsta's Paradise, которая стала саундтреком к кинокартине "Опасные умы" (Dangerous Minds, 1995).