https://news.day.az/showbiz/1499150.html Умер американский рэпер Кулио
Умер американский рэпер Кулио
Американский рэпер Кулио (настоящее имя - Артис Леон Айви-младший) умер на 60-м году жизни. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на менеджера музыканта, передает Day.Az.
Отмечается, что предположительной причиной смерти рэп-исполнителя стала остановка сердца.
Кулио наиболее известен как исполнитель песни Gangsta's Paradise, которая стала саундтреком к кинокартине "Опасные умы" (Dangerous Minds, 1995).
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