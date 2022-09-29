Эмили Ратаковски и Брэда Питта заподозрили в романе

Отношения модели Эмили Ратаковски и актера Брэда Питта начались случайно в компании друзей. Об этом сообщает E!, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Эмили пытается оставаться занятой и не фокусироваться на разводе. Эмили и Брэд познакомились через общих друзей индустрии. Это было естественно и дружелюбно", - сообщил инсайдер.

Один из источников также сообщил изданию, что встретил звезд вместе. Во время ужина в нью-йоркском баре Pearl Oyster пара выглядела влюбленно, "это было свидание".

Некоторое время назад в cети появились слухи о романе Брэда Питта и Эмили Ратаковски. Источники утверждали, что Питт пригласил Ратаковски на свидание и она согласилась. В середине сентября 2022 года стало известно, что Эмили подала на развод с Себастьяном Беар-МакКлардом после четырех лет брака из-за его постоянных измен.