Сериал «Интервью с вампиром» продлен на второй сезон

Сериал "Интервью с вампиром" продлили на 2-й сезон, сообщает Variety, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Премьера первого сезона состоится 2 октября на американском телеканале AMC.

Заявляется, что действие второго сезона будет происходить в Европе.

"Интервью с вампиром" - сериал по одноименному роману Энна Райса. Шоураннер и исполнительный продюсер проекта - Ролин Джонс. Сюжет картины разворачивается в XIX веке в Луизиане. Главные герои - два вампира Луи де Пон дю Лак и Лестат де Лионкур. Их сыграли Джейкоб Андерсон и Сэм Рид. Также в ролях - Бэйли Басс и Эрик Богосян.

"Масштаб сериала просто потрясающий. <...> Мы с нетерпением ждем возможности поделиться конечным результатом этой экстраординарной работы со зрителями и очень рады, что эта история будет продолжаться. Это только начало целой вселенной с захватывающими историями и персонажами, которые передают дух удивительного произведения Энна Райса", - заявил президент отдела оригинального контента AMC Networks и AMC Studios Дэн Макдермотт.