У Брюса Уиллиса появится цифровой двойник

67-летний американский актер Брюс Уиллис, который из-за афазии завершил карьеру, продал права на использование своего образа российской технологической компании Deepcake. Об этом передает Day.Az со ссылкой на издание The Telegraph.

Таким образом, голливудская звезда может снова появиться на экранах - в фильмах, сериалах или рекламе.

Уиллис - первый голливудский артист, продавший права на использование цифрового двойника.

Брюс Уиллис объявил о завершении карьеры этой весной.