https://news.day.az/showbiz/1499411.html Скончался известный азербайджанский певец Рагим Рагимли
Скончался известный азербайджанский певец Рагим Рагимли
Скончался известный представитель азербайджанского шоу-бизнеса, певец, композитор, бывший директор MTV Azerbaijan Рагим Рагимли.
Как передает Day.Az, об этом в соцсетях сообщил народный артист Азербайджана Фаиг Агаев.
Как рассказал Qafqazinfo его продюсер Гамза Мамедли, у Ранима в последнее время были проблемы с сердцем, и он ночью скончался в своем доме от сердечного приступа.
Продюсер также сообщил, что Р.Рагимли будет похоронен сегодня в 12:00 на кладбище поселка Бюльбюля.
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