Скончался известный азербайджанский певец Рагим Рагимли

Скончался известный представитель азербайджанского шоу-бизнеса, певец, композитор, бывший директор MTV Azerbaijan Рагим Рагимли.

Как передает Day.Az, об этом в соцсетях сообщил народный артист Азербайджана Фаиг Агаев.

Как рассказал Qafqazinfo его продюсер Гамза Мамедли, у Ранима в последнее время были проблемы с сердцем, и он ночью скончался в своем доме от сердечного приступа.

Продюсер также сообщил, что Р.Рагимли будет похоронен сегодня в 12:00 на кладбище поселка Бюльбюля.