https://news.day.az/showbiz/1499437.html Шварценеггер вызвал скандал
Шварценеггер вызвал скандал
Американский киноактер и политик австрийского происхождения Арнольд Шварценеггер оказался в центре скандала после посещения Освенцима, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Политик был с визитом в Польше, где посетил известный концлагерь. Там он оставил запись в книге отзывов, которая вызвала шквал недовольства поляков.
Это была знаменитая фраза из культового фильма "Терминатор": "I'll be back", что в переводе на русский: "Я еще вернусь".
Многим показалось, что здесь такие слова неуместны, а от этнического австрийца звучат двусмысленно.
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