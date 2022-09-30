Шварценеггер вызвал скандал

Американский киноактер и политик австрийского происхождения Арнольд Шварценеггер оказался в центре скандала после посещения Освенцима, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Политик был с визитом в Польше, где посетил известный концлагерь. Там он оставил запись в книге отзывов, которая вызвала шквал недовольства поляков.

Это была знаменитая фраза из культового фильма "Терминатор": "I'll be back", что в переводе на русский: "Я еще вернусь".

Многим показалось, что здесь такие слова неуместны, а от этнического австрийца звучат двусмысленно.