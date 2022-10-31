Дэвид Бекхэм вмешался в конфликт между женой и невесткой

Дэвид Бекхэм серьезно поговорил с сыном Бруклином по поводу продолжающегося конфликта его жены Николы Пельтц с Викторией. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным инсайдеров издания, Дэвид Бекхэм вмешался в конфликт между своей женой Викторией и невесткой Николой Пельтц. Сообщается, что экс-футболист сборной Англии серьезно поговорил с сыном и попросил его прекратить устраивать "драму".

"Дэвид никогда не вмешивался и ничего не говорил сыну. Но теперь он не выдержал и наконец прочитал ему мораль. Он сказал Бруклину: мы никогда не ведем себя так в семье. Что будет дальше, зависит от тебя, но мы покончили с этой драмой", - сказал Бекхэм сыну.

Инсайдер добавил, что Дэвид Бекхэм решил вмешаться и поговорить с сыном после того, как Пельтц дала откровенное интервью, в котором рассказала, что свекровь чуть не испортила ей свадьбу. В частности Никола заявила, что Виктория пообещала сшить ей подвенечное платье, но за несколько дней до свадьбы сказала, что ее портные с этой задачей не справятся.