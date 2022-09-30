TƏBİB о смерти Рагима Рагимли

Пресс-служба Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) сделала заявление о смерти популярного азербайджанского эстрадного исполнителя Рагима Рагимли, ушедшего из жизни 30 сентября.

Как передает Day.Az со ссылкой на​ пресс-службу TƏBİB, в связи с внезапным ухудшением состояния Р.Рагимли 30 сентября около 01:30 часов на станцию скорой и неотложной медицинской помощи города Баку, находящуюся в подчинении TƏBİB, поступил звонок.

Несмотря на то, что медицинская бригада оказала исполнителю необходимую медицинскую помощь, Р.Рагимли умер от острой легочной и сердечной недостаточности.

Отмечается, что у исполнителя также были тяжелые заболевания - цирроз печени и кардиомиопатия.

Цирроз печени - это тяжелое заболевание, в результате которого ткани печени замещаются на соединительную ткань и орган перестает выполнять свою функцию. Цирроз является хроническим прогрессирующим заболеванием, которое может приводить к самым серьезным, опасным для жизни последствиям.

Кардиомиопатия - это сердечная патология, характеризующаяся поражением миокарда (мышечного, срединно-расположенного слоя сердца). При заболевании отмечается нарушение циркуляции крови по всему организму, что негативно отражается на его функционировании и провоцирует угрозу для жизни человека.