https://news.day.az/showbiz/1499575.html В Испании начались съемки спин-оффа сериала «Бумажный дом»
В Испании начались съемки спин-оффа сериала «Бумажный дом»
В Испании стартовали съемки спин-оффа сериала "Бумажный дом". Об этом сообщает El Pais, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Проект получил название "Берлин". Режиссеры сериала - Альберт Пинто, Дэвид Баррокаль и Джеффри Каупер. Создатели спин-оффа обещают больше "комедийных и романтических сцен" и "собственную идентичность" в новом проекте. Съемки будут проходить в Испании и Франции.
Сериал расскажет историю персонажа Берлин, которого сыграл Педро Алонсо. Действие будут происходить задолго до того, как герой вступил в банду.
В ролях - Мишель Дженнер, Тристан Ульоа, Бегонья Варгас, Жоэль Санчес и Хулио Пенья.
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