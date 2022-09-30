В Испании начались съемки спин-оффа сериала «Бумажный дом»

В Испании стартовали съемки спин-оффа сериала "Бумажный дом". Об этом сообщает El Pais, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Проект получил название "Берлин". Режиссеры сериала - Альберт Пинто, Дэвид Баррокаль и Джеффри Каупер. Создатели спин-оффа обещают больше "комедийных и романтических сцен" и "собственную идентичность" в новом проекте. Съемки будут проходить в Испании и Франции.

Сериал расскажет историю персонажа Берлин, которого сыграл Педро Алонсо. Действие будут происходить задолго до того, как герой вступил в банду.

В ролях - Мишель Дженнер, Тристан Ульоа, Бегонья Варгас, Жоэль Санчес и Хулио Пенья.